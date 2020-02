Vereinsleben in Radevormwald : Haus der Kulturgemeinde braucht neues Dach

Das Haus der Kulturgemeinde, ein Foto aus den „Nuller“-Jahren. Das Dach ist inzwischen nicht mehr in gutem Zustand. Die Kulturgemeinde hofft auf Fördergelder, um neue Dachplatten finanzieren zu können. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Bei der Hauptversammlung der Kulturgemeinde Önkfeld ging es auch um die Vorbereitung der Veranstaltungen in diesem Jahr.

Es ist ein wenig in die Jahre gekommen, das Dach des Hauses der Kulturgemeinde in Oberönkfeld. Das Gebäude, das der Mittelpunkt des Dorflebens in der Ortschaft ist, wird in absehbarer Zeit neue Dachplatten erhalten, die das allmählich bröckelnde Schieferdach ersetzen sollen. Für diese Erneuerung des Daches sind nunmehr die ersten Weichen gestellt – ob und wann nun die Arbeiten beginnen können, hängt von der Zusage einer Förderung seitens der Bezirksregierung Köln ab.

Am Sonntagmittag stellte Jürgen Fischer, Vorsitzender der Kulturgemeinde Önkfeld, das laufende Projekt auf der Hauptversammlung im Haus der Kulturgemeinde vor. „Wir haben schon im September einen Antrag auf Förderung im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes gestellt. Wenn alles gut geht, könnten wir eine Zusage im März oder Anfang April von der Bezirksregierung erhalten“, erklärte Fischer.

Info Gegründet wurde der Verein im Jahr 1968 Historie Die Kulturgemeinde hatte im Jahr 2018 ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Am 2. März 1968 war der Verein von 41 Personen ins Leben gerufen worden. Mittlerweile zählt er mehr als 350 Mitglieder. Mehr Auskünfte zu dem Terminen und den Aktivitäten des Vereins finden Interessierte unter der Internetadresse www.kulturgemeinde-oenkfeld.de

Die Mitglieder stimmten einheitlich dafür, diese Sanierungsarbeiten gleich im kommenden Sommer umzusetzen. „Das Dach hat schon 60 oder sogar 70 Jahre auf den Buckel. Da bröckelt es an manchen Stellen gewaltig“, erklärte der Vorsitzende. In das Förderprogramm einbezogen zu werden, sei für den Verein angesichts dieser Herausforderung eine lohnende Sache.

In seinem Rückblick erinnerte der Vorsitzende an ein besonderes Ereignis im vergangenen Jahr, nämlich den Fernsehauftritt des Vereins in einer Lokalsendung. „Unser Eierkippen wurde zu einem Rätsel für die Zuschauer“, blickte er zurück. Die 33 Mitglieder hatten im Rahmen der Versammlung die Gelegenheit, diesen Fernsehbericht noch einmal anzuschauen.

Weiterhin wurden im Rückblick der Neujahrsempfang, das Osterfeuer sowie das Erntedankfest wieder als die Höhepunkte des vergangenen Jahres benannt. „Auch unser Bratwurstlotto hat sich prächtig entwickelt. Wir mussten tatsächlich kürzlich zum ersten Mal Gäste wegen Überfüllung abweisen“, erzählte Jürgen Fischer. Aus den eigenen Reihen sei die Nachfrage nicht gewachsen, vielmehr seien es Gäste aus den umliegenden Städten, die am unterhaltendem Bratwurstspiel Gefallen gefunden haben.

Auch Werbung für das alljährliche Erntedankfest brauche der Verein nicht zu machen, die Menschen kommen gerne im Herbst nach Önkfeld, zeigt sich Fischer zufrieden. „Wir machen uns aber etwas Sorgen um die zukünftige Gestaltung des Festes. Die Montage zeigen sich nicht mehr so publikumsstark wie noch vor zehn Jahren“, gab der Vorsitzende zu denken. Es werde nicht mehr gerne Urlaub für das Erntedankfest genommen, so seine Beobachtung. „Wir könnten das Fest mit dem Senioren-Kaffeetrinken am Montag ausklingen lassen und auf die abendliche Tanzveranstaltung im Festzelt verzichten“, nannte der Vorsitzende eine mögliche Variante, das Programm anzupassen.

Das heißt nicht, dass das Erntedankfest in irgendeiner Weise gefährdet sei. „Es sind im Grunde Sorgen auf hohem Niveau“, versicherte Fischer. Um diesen Punkt noch einmal in aller Ruhe zu beleuchten und zu beraten, treffen sich die Mitglieder am Montag, 2. März, um 19 Uhr im Haus der Kulturgemeinde, Oberönkfeld 17.

Jürgen Fischer wurde als Vorsitzender bestätigt. Foto: Volksbank