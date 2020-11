Kulturgemeinde Önkfeld : Ein neues Schieferdach für das Dorfhaus in Önkfeld

Ein neues Schieferdach für das Dorfhaus in Önkfeld

Önkfeld Die Kosten für das neue Dach liegen bei 90.000 Euro. 65 Prozent der Summe werden über das Programm „Dorferneuerung“ des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Das Haus der Kulturgemeinde Önkfeld bekommt ein neues Dach. Für die Dachdecker ist das kein normaler Auftrag, denn Schieferdächer werden kaum noch in Auftrag gegeben. Der handwerklichen Herausforderung hat sich der Betrieb von Michael Krapp-Felbecker gestellt. Das neue Schieferdach wird der Kulturgemeinde Önkfeld über das Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen „Dorferneuerung“ ermöglicht.

Dachdecker Michael Faupel hat sein letztes Schieferdach 1996 fertiggestellt. Die Arbeiten können nur bei trockenem Wetter fortgeführt werden. „Alle Arbeiten werden wahrscheinlich Ende Dezember abgeschlossen sein“, sagt Jürgen Fischer. Die Dachdecker arbeiten auf Besengerüsten an dem Schieferdach, das die nächsten 60 bis 70 Jahre halten soll. Aufwendig sind besonders die Anschlüsse der Kamine oder die Ränder des Daches. Die Anordnung der Schiefer ist gestalterisch und handwerklich anspruchsvoll. „Die Kamine werden auch geschiefert und müssen sich schön an den Rest des Daches anschließen. Wir mussten allerdings einen Kompromiss eingehen und einen Kamin, der nicht mehr genutzt wurde, abreißen“, sagt Jürgen Fischer. Der fehlende Kamin, der nicht mehr in Betrieb war, verändert die Außenansicht des Dorfhauses. „Das ist ein bisschen schade, weil unsere Modelle des Hauses, die wir zum Beispiel zum Jubiläum bekommen haben, nicht mehr detailgetreu sind.“ Positiv sieht Jürgen Fischer allerdings die neuen Dachflächenfenster sowie die neue Dachrinne. Der Glockenstuhl des Hauses wird mit einer Kupferspitze verkleidet.