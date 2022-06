Kulturkreis Radevormwald : Kalkweiß geschminkt im Baugerüst

Szene aus der Tragikomödie „Die Ratten“ von Gerhart Hauptmann, die das Rheinische Landestheater am Mittwoch im Bürgerhaus aufführte. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Das Rheinische Landestheater war am Mittwoch zum Abschluss der Spielzeit mit Hauptmanns „Die Ratten“ im Bürgerhaus zu Gast.

Es ist immer wieder eindrucksvoll: Der große Saal im Bürgerhaus dürfte der wohl am vielseitigsten eingesetzte seiner Art in der Region sein. Ob Ratssitzung, Konzert, Comedy-Abend oder Theater – all diese ganz unterschiedlichen Veranstaltungen finden dort ihren Platz. Am Mittwochabend hatte man allerdings zuerst den Eindruck, dass der Saal gerade renoviert würde. Ein riesiges Baugerüst war auf ganzer Bühnenhöhe und -breite aufgebaut worden. Es handelte sich indes mitnichten um eine Sanierung, sondern um das aufwendige Bühnenbild des Rheinischen Landestheaters Neuss. Das hatte sich kurz vor der Sommerpause noch einmal nach Radevormwald begeben, um eine rund dreistündige Aufführung von Gerhart Hauptmanns Tragikomödie „Die Ratten“ in einer Inszenierung von Tom Gerber zu zeigen.

Wie wichtig ein gutes Bühnenbild ist, zeigte sich einmal mehr. Für Szene und Kostümierung zeichnete ebenfalls Regisseur Gerber verantwortlich – und beides ergab mit der intensiven Darbietung des Ensembles eine fesselnde Mischung.

Kalkweiß geschminkt waren die Gesichter, mit Augen, fast so schwarz umrandet wie die von Pandabären. Das alles trug bei zur beklemmenden Atmosphäre in dieser Berliner Mietskaserne des frühen 20. Jahrhunderts, in der „Die Ratten“ spielen.

Dabei spielte die Geschichte tatsächlich auf mehreren Ebenen – jenen drei Ebenen des Baugerüsts, aber eben auch auf unterschiedlichen Erzählebenen. Und letztlich auch in verschiedenen Gesellschaftsebenen, die allerdings alle auf engstem Raum in besagter Mietskaserne beisammen hausen. Und auch doch wieder Welten voneinander entfernt.

Denn da ist auf der einen Seite der ehemalige Straßburger Theaterdirektor Harro Hassenreuter samt Frau, Tochter und Geliebter, der sich mit Schauspielunterricht und Kostümverleih über Wasser hält und an alte Zeiten denkt. Und da ist Henriette John, die sich als guter Geist des Hauses um alle möglichen und unmöglichen Probleme kümmerte, auch um die ihres kleinkriminellen Bruders.

Und da ist das polnische Dienstmädchen Paulina, ungewollt schwanger und entsprechend verzweifelt, das ihr Kind auf Rat der Frau John behält, es dieser aber für 123 Mark verkaufte. Der Grund: Das Ehepaar John hat einst ein eigenes Kind im Säuglingsalter verloren und sehnt sich nach Nachwuchs.

Dass Frau John das Kind mehr und mehr als das ihrige betrachtete, dass sie die Verzweiflung der leiblichen Mutter über die Tat weder Glauben schenkte, noch bereit war, ihr das Kind zurückzugeben, lässt die Situation zunehmend eskalieren. Schließlich kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Paulina und Frau Johns Bruder, der das Dienstmädchen tötet – die Katastrophe findet im Selbstmord der nun mit dem Rücken an der Wand stehenden Frau John den tragischen Höhepunkt.

Verzweifelte Situationen führten zu verzweifelten Taten. Und am Ende steht der Tod. Konterkariert wurde diese „Muttertragödie“ in bester Brechtscher Manier durch den komödiantischen Erzählstrang, in dem der ehemalige Theaterdirektor auf beinahe groteske Art und Weise mit seinen Schauspielschülern Friedrich Schillers „Die Braut von Messina“ einzuproben versuchte – und dabei regelmäßig am nicht vorhandenen Talent des Trios verzweifelt. Eigentlich zwei gänzlich verschiedene Handlungsstränge, die aber durch die räumliche Nähe der Protagonisten doch zu einer beständigen Verknüpfung führen.