Verlosung in Radevormwald : Weihnachtsverlosung: Hauptgewinn übergeben

Radevormwald Sandra Günther ist die Gewinnerin der Weihnachtsverlosung. Sie ist nun die stolze Besitzerin einer Outdoor-Küche im Wert von 10.000 Euro.

In den Räumlichkeiten der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen an der Hohenfuhrstraße ist am Donnerstagnachmittag der Hauptpreis der Weihnachtsverlosung 20211 an die Gewinnerin übergeben worden. Sandra Günther (27) ist nun die stolze Besitzerin einer Outdoor-Küche im Wert von 10.000 Euro.