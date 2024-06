Klimaschutzmanager für Radevormwald Rades Klimaschutzmanager absolviert Fortbildung

Die 22 neuen Mobilitätsmanager, mit denen es nun in NRW insgesamt 327 sind, wurden nun bei einem Jahrestreffen in Düsseldorf durch Oliver Krischer, den Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes, mit der Urkunde ausgezeichnet. Sie sollen künftig in ihren Verwaltungen beziehungsweise Unternehmen innovative Projekte für eine bessere, sichere und saubere Mobilität anstoßen.