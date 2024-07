Freizeitvergnügen in Radevormwald Im Uelfetal gibt’s nun ein Maislabyrinth

Eine frische Brise zieht über das 1,7 Hektar große Feld, das mit mannsgroßen Maispflanzen angelegt ist. Die saftig grünen Blätter der ranken schlanken Pflanzen rascheln im Wind. Von außen betrachtet, scheint die Aufgabe wenig kompliziert: Hinein ins Feld und in möglichst kurzer Zeit den richtigen Weg durch das Labyrinth wieder hinaus finden. Doch kaum, dass man sich die ersten Meter hineinbewegt und die erste Abzweigung kommt, scheint der Orientierungssinn plötzlich außer Betrieb. Alles um einen herum ist grün. Das Bauchgefühl entscheidet und natürlich landet man prompt in der ersten Sackgasse. Keine Panik. Einfach wieder einige Schritte zurück und die andere Abzweigung nehmen. Früher oder später hat man den Irrweg durch das Feld überwunden und man steht glücklich in der Natur und lacht.