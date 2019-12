Feuerwehr Radevormwald : Ein neues Löschfahrzeug für Rade

Radevormwald Das Fahrzeug hat 223.000 Euro gekostet und ist geländegängig.

In der Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gab es am Samstag einen Grund zum Feiern. Der Oberbergische Kreis übergab der Einheit Stadt ein neues Löschfahrzeug, bei dem es sich um eine Ersatzbeschaffung handelt. 2018 hat die Freiwillige Feuerwehr ein Löschfahrzeug des Bundes, das 30 Jahre im Einsatz war, aussortiert. Das neue Fahrzeug kann jetzt wieder von ehrenamtlichen Kräften besetzt werden. Heiko Balve, Einheitsführer des Löschzuges I, wird sich mit seiner Truppe hauptsächlich um das neue Fahrzeug kümmern, das eine Unterstützung des erste Löschfahrzeuges darstellt.