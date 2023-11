Ermittlungen in Radevormwald Hat der 46-Jährige sich selber verletzt?

Der Verletzte hatte gegen 23.10 Uhr selber den Rettungsdienst verständigt und war anschließend zusammengebrochen. Er wurde in eine Klinik gebracht, nach Stand von Mittwoch besteht für ihn keine Lebensgefahr. Wegen der Möglichkeit einer Gewalttat hatte die Mordkommission der Polizei Köln die Ermittlungen übernommen und am Tatort an der Elberfelder Straße in Bergerhof Spuren gesichert. Auch das Fahrzeug des Verletzten, das in der Nähe abgestellt war, wurde von den Beamten sichergestellt.