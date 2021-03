Musikalisches aus Radevormwald : Harmonika-Band teilt Musik online

Radevormwald Auf Youtube spielen die Mitglieder gemeinsam die „Summertime Variations“. Die Musiker wollen weitere Videos online stellen, um ihr aktuelles Repertoire zu teilen.

„Wir mussten einfach etwas machen, um auf uns aufmerksam zu machen und die Menschen an uns zu erinnern“, sagt die Dirigentin. Für Manuela Leven ist der erste digitale Musik-Beitrag ein Erfolg, der bis am Donnerstagmittag schon mehr als 690 Mal aufgerufen wurde. Die Musiker der Band über den Bildschirm zu koordinieren und mit ihnen zu proben, birgt neue Herausforderungen. „Wir proben seit November über Zoom, und dafür habe ich technisch aufgerüstet. Grundsätzlich funktioniert Musikunterricht aber auch digital“, sagt die Musikerin, die auch an der Radevormwalder Musikschule unterrichtet.