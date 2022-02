Musik in Radevormwald : Harmonika-Band gibt zwei Konzerte

Radevormwald Nachdem zwei Auftritte wegen Corona ausfielen, sind nun für März neue geplant. Die Moderation übernimmt in diesem Jahr Michael Scholz.

(s-g) Die Harmonika-Band Radevormwald musste wegen der Pandemie zwei Mal ihre Jahreskonzerte ausfallen lassen. Nun haben die Musikerinnen und Musiker sich aber fest vorgenommen, 2022 wieder zwei Konzerte zu präsentieren. Bereits im kommenden Monat, am Samstag, 12. März, um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) lädt die Harmonika-Band ins Bürgerhaus ein. Der zweite Termin ist am Sonntag, 13. März, um 15.30 Uhr (Einlass 14.30 Uhr).

Mit Stücken wie „The show must go on“ von Queen, einem „80er Jahre Medley“ oder Hits von BonJovi, Lady Gaga und Santiano sowie vielen weiteren Titeln wird den Zuhörerinnen und Zuhörern erneut die Klangvielfalt eines Akkordeonorchesters zu Ohren gebracht.

Die Moderation übernimmt in diesem Jahr Michael Scholz, der vielen Rader Bürgern als früherer Sprecher der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen und aus vielseitigem ehrenamtlichem Engagement in der Stadt bekannt ist. Die musikalische Gesamtleitung hat wie immer Manuela Leven.

Aufgrund der pandemischen Lage wird es in diesem Jahr keine Tageskasse geben. Der Vorverkauf findet ausschließlich an den nachfolgend genannten Terminen im Mehrzweckraum (Nebeneingang) im Bürgerhaus Radevormwald statt: 19. Februar, 26. Februar und 5. März, jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich auch Eintrittskarten bei den Mitgliedern des Ensembles. Erworbene Konzertkarten der Jahreskonzerte 2020 müssen umgetauscht werden, auch dies kann an den drei genannten Terminen erledigt werden.