Konzert in Radevormwald Wild rockende Akkordeons im Bürgerhaus

Dass die Harmonika-Band Radevormwald den großen Saal im Bürgerhaus an gleich zwei aufeinanderfolgenden Terminen nehzug komplett ausverkaufen konnte, zeigt deutlich, wie beliebt das 30-köpfige Ensemble unter der bewährten Leitung von Manuela Leven ist. Eine bunte Lichtshow wanderte zu Beginn des Konzertes über die Wände des Saals, während die in Rot und Schwarz gekleideten Musiker auf die Bühne kamen. Nach kurzen Begrüßungsworten des Moderators Michael Scholz stieg die Band in ein Medley mit Songs der Kölner Band „BAP“ ein – und machte gleich zum Start klar, dass man mit Akkordeons auch wild rocken kann.