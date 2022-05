Schule in Radevormwald : Kinder versuchen sich als Handwerker

Radevormwald Beim ersten Handwerkermarkt der Katholischen Grundschule Lindenbaum durften kleine Besucher die verschiedensten Arbeitsgebiete ausprobieren.

Wie auf einem bunten Basar tummeln sich am Samstagnachmittag zahlreiche Menschen auf dem Schulhof der KGS Lindenbaum an der Kaiserstraße: Kinder bleiben mit ihren Eltern gebannt bei den Ausstellern stehen und beobachten aufmerksam die Handgriffe.

„Schon mal einen Holzbrennkolben benutzt?“, will der Aussteller am Holzstand von einem kleinen Mädchen wissen. Sie verneint mit dem Kopf. „Na, dann komm mal um den Tisch herum“, fordert sie der Mann mit einem Lächeln auf. Auf einer kleinen runden Holzscheibe soll das Mädchen mit dem Kolben etwas hineingravieren. Gar nicht so einfach, merkt das Mädchen schnell, das den Kolben angestrengt wie einen Stift in der Hand hält und versucht auf das Holzstück zu malen. So schnell wie ein Filzstift funktioniert der Kolben natürlich nicht. Es braucht Geduld, bis sich die glühende Spitze in das Holz einbrennt und die Linienführung sichtbar wird. Auch beim Fliesenkleben braucht es Ausdauer, bis die kleinen Mosaikstücke ein komplettes Bild ergeben oder beim Drechseln, bis aus einem Holzblock ein filigranes Kunstwerk entstanden ist.