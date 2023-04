Ostercamp in Radevormwald Handball-Nachwuchs trainiert mit den Profis

Als das Mittagessen beendet ist und die Trainingseinheiten beginnen, blinzeln die Kinder immer wieder auf die Uhr. Bald ist es so weit. Als Tim Nothdurft und Tom Bergner endlich da sind, werden die Kinder zusammengetrommelt. Viele Augenpaare schauen die großgewachsenen jungen Männer fasziniert an. Das Eis ist schnell gebrochen, als die Profis zum Ball greifen und zum gemeinsamen Training aufrufen: Passen, Werfen, Reaktionsgeschwindigkeit. „Eine ganze Trainingseinheit mit dem Ball ist für die Kinder immer etwas Besonderes, und dann auch noch mit Profis“, sagt Frank Alsdorf, Abteilungsleiter der HSG-Jugend. Die Stunde geht schnell rum. Am Ende stehen die beiden BHC-Profis noch für Fragen zur Verfügung. Und sie werden regelrecht von den Kindern gelöchert. „Wann habt ihr mit Handball angefangen?“, „In welchen Vereinen habt ihr gespielt?“, „Seid ihr auch in der Nationalmannschaft?“ Die Spieler schmunzeln und lassen keine Fragen unbeantwortet.