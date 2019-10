Dritter SWR Rader Kids-Cup : Handball-Nachwuchs kämpft um die Max-Berke-Pokale

Beim Kids-Cup der HSG Rade/Herbeck trafen der TUS Köln-Ehrenfeld (gelbe Trikots) und der HSV Wuppertal aufeinander. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

500 kleine Handballer kamen m Wochenende in die Sporthallen an der Hermannstraße, um an dem dritten SWR Rader Kids-Cup teilzunehmen, der von der HSG Rade/Herbeck ausgerichtet wurde.

Am Samstag, zum Tag des Handballs, startete der Cup um den Max-Berke-Pokal mit den Spielen der F-Jugend. „Die Resonanz auf das Turnier ist sehr gut. Wir bekommen nur positive Rückmeldung, und das freut mich natürlich“, sagte Jugendwart Frank Alsdorf, der den Kids-Cup zusammen mit Ines Engstfeld auf die Beine gestellt hat.

Die F-Jugend, bei der die HSG zwei Mannschaften stellte, spielte am Samstag auf dem kompletten Spielfeld mit sechs Spielern. Bei dem Wettkampf geht es um fairen Sport und Spaß. „Der Kids-Cup soll die jungen Spieler an den Spielbetrieb gewöhnen und natürlich auch an Turniere. Trotzdem ist Freundschaft und Spaß wichtig“, betonte Alsdorf. Mit den Max-Berke-Pokalen erinnere er und die restliche HSG an ein wichtiges Vereinsmitglied der jüngsten Vergangenheit. Alsdorf: „Max Berke hat unseren Verein jeden Tag gelebt. Wir vermissen ihn und erinnern mit den Pokalen an ihn.“

Bei der F-Jugend landeten der Longericher SC, der HSV Wuppertal und die SG Langenfeld auf den ersten drei Plätzen. Die Mannschaften der HSG belegten unter 14 Teams die Plätze acht und 13. I „Der Spieltag ist toll gelaufen, es gab keine Probleme. Wir sind zufrieden“, zog Alsdorf ein Fazit. In erster Linie sei der Erfolg auf die etwa 100 Ehrenamtler zurückzuführen, die sich am Wochenende für den Kids-Cup engagierten. Einige von ihnen kümmerten sich um die kulinarische Versorgung der Gäste, andere verkauften Wertmarken, und ehemalige oder aktive Spieler hielten den Spielbetrieb in der Halle im Auge. „Wir sind wirklich ein gutes Team ,und das macht sich an solchen Wochenenden bemerkbar“, sagte Alsdorf.

Das Sportevent zog nicht nur Handballer in die Halle, sondern auch zahlreiche Zuschauer und Familienmitglieder. Der Organisator hofft, das am vierten Rader Kids-Cup im nächsten Jahr noch mehr Mannschaften teilnehmen. Vielleicht kommen dann mehr als 40 Mannschaften an die Hermannstraße.