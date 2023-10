Freizeitbad in Radevormwald Nessi-Kinderland feiert Halloween

Das Team des Nessi-Kinderlandes im Freizeitbad life-ness lädt für Dienstag, 31. Oktober, von 15 bis 18.30 Uhr zu einer Kinder-Halloween-Party ein. Dann sorgen der Wasserdrache Nessi, Agathe Radevormberg (die Tante von Bibi Blocksberg) und das Nessi-Team nach der Corona-Zwangspause endlich wieder für eine richtig gruseligen Feier. „Wir haben viele schöne Spiele zur Kinder-Geisterstunde vorbereitet, und das Toben kommt natürlich auch nicht zu kurz“, kündigt das Team an. „Kleine Hexen, Zauberer, Mumien, Superhelden und Waldelfen werden sich dann hoffentlich im Nessi-Kinderland ein Plätzchen suchen.“ Die Kinder erwartet an diesem Nachmittag „ein tolles Spiel- und Mitmachprogramm“. Wer passend gruselig verkleidet kommt, hat die Chance, beim Kostümwettbewerb ein Jahr kostenlosen Eintritt für das Nessi-Kinderland zu gewinnen. Für Platz zwei gibt es ein halbes Jahr kostenlosen Eintritt, und für den dritten Platz eine Knippskarte für sechs Mal kostenlosen Eintritt. Aber auch die anderen kleinen Besucher werden nicht leer ausgehen – „Nessi hat da noch eine tolle Idee, die er uns nicht verraten will“, heißt es in der Ankündigung.