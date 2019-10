Umfrage in Radevormwald : Halloween – mal spaßig, mal nervig

Info

Ursprünge Populär in Deutschland ist Halloween durch den Einfluss der US-Kultur geworden. Doch die Wurzeln liegen in Europa, genauer gesagt in Irland. Durch Einwanderer kam das Fest nach Amerika. Das Wort ist abgeleitet von „All Hallows’ Eve“, der Bezeichnung für den Abend vor Allerheiligen. Ob es einen Bezug zum keltischen Fest „Samhain“ gibt, das mit Geistern und Spuk in Verbindung gebracht wird, ist umstritten. Das christliche Allerheiligenfest soll auf diesen Termin gelegt worden sein, weil es ebenfalls einen Bezug zum Tod und dem Jenseits hatte.

Bräuche Als bekanntester Brauch an Halloween gilt das Aufstellen von Kürbissen, die von innen beleuchtet sind. Auch dieser Brauch wird mit Irland in Verbindung gebracht. Als „Jack O’Lantern“ sollen die Kürbisfratzen böse Geister abschrecken. Außerdem sammeln verkleidete Kinder Süßigkeiten.