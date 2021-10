Feiermarkt in Radevormwald : Der Feierabendmarkt hat viele Fans

Zwischenstation Feierabendmarkt: Die Remscheider Heike Orlowski, Bernd Heinrichsmeyer, Alfred Orlowski und Roswitha Heinrichsmeyer (v.l) sind mit den Rädern von Remscheid über Hückeswagen nach Rade gefahren. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Saison des Feierabendmarkts geht am kommenden Freitag zu Ende. Die Händler ziehen ein positives Fazit und freuen sich bereits auf 2022.

Die Feierabendmarkt-Saison in der Stadt auf der Höhe neigt sich dem Ende zu. Am kommenden Freitag wird der letzte Feierabendmarkt stattfinden, aber die Händler konnten schon jetzt ein positives Fazit für 2021 ziehen, der seit Juli an jedem Freitag stattgefunden hat.

Im Austausch mit der Händlergemeinschaft hat die Stadt Radevormwald den Feierabendmarkt zurückgebracht und zunächst, aufgrund der Corona-Pandemie, klein angefangen. „Die Pandemie hat uns alle verunsichert. Wir wussten nicht, wie sich die Infektionszahlen und die Corona-Regeln entwickeln werden. Unter diesen Voraussetzungen hat sich der Markt in Radevormwald sehr gut entwickelt, die Zusammenarbeit mit der Stadt hat super funktioniert“, meinte Zoltan Diehl. Der Sprecher der Händler verkauft auf dem Feierabendmarkt Wild, Wein, Pommes und andere Gerichte, die gut angenommen wurden. Die Radevormwalder sind für Zoltan Diehl besondere Kunden. „Man kennt sich hier und trifft seine Stammkunden fast jede Woche. Das ist eine sehr schöne und familiäre Atmosphäre. Eigentlich war jeder Freitag stark besucht. Auch an den verregneten Tagen ist der Feierabendmarkt angenommen worden.“

Info Auch 2022 gibt es den Feierabendmarkt Saisonende Am kommende Freitag findet ab 16 Uhr der letzte Feierabend dieser Saison auf dem Marktplatz in Radevormwald statt. Dann werden die Marktbeschicker ein letztes Mal für dieses Jahr für einen geselligen Wochenausklang sorgen und sich von ihren Kunden verabschieden. Die Händler werden sich auch 2022 an dem Feierabendmarkt beteiligen und hoffen dann auf ein vielseitigeres Angebot. Organisiert wurde der Feierabendmarkt in diesem Sommer von der Stadt Radevormwald in Kooperation mit der Händlergemeinschaft.

Eine besondere Beziehung hat auch Enzo Urso zum Feierabendmarkt in der Stadt. „Rade wird immer besonders bleiben, weil das mein erster Feierabendmarkt überhaupt war. Auch diese Saison war erfolgreich. Ich werde 2022 wiederkommen und auch beim Weihnachtsmarkt dabei sein“, kündigte der Händler an, der sizilianische Spezialitäten verkauft. Sein selbst gebackenes Brot ummantelt den Marktplatz mit einem wohligen Duft. Enzo Urso regt an, dass der Feierabendmarkt 2022 etwas vielseitiger aufgestellt werden sollte. „Dem Markt würden zwei bis drei weitere Händler gut tun. Die richtige Balance zwischen zu wenigen und zu vielen Händlern zu finden, ist wichtig“, sagte der Händler aus Herdecke.

Auch Zoltan Diehl hofft für das kommende Jahr auf etwas mehr Abwechslung. „Diese Saison war durch Corona ein Testlauf, der aber erfolgreich war. Je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt, kann man 2022 wieder mehr Gas geben und mehr Händler nach Radevormwald holen. In diesem Jahr war es schwierig Händler zu finden, auch weil es an Personal fehlt.“ Wie in Restaurants klagen auch Markthändler über fehlendes Personal. In der Pandemie haben viele Aushilfen die Branche gewechselt.

Ein musikalisches Rahmenprogramm könnte den Feierabendmarkt künftig bereichern. „Musik ist für die Atmosphäre toll, darf aber nicht zu sehr in den Vordergrund rücken. Auf einem Feierabendmarkt wollen sich die Menschen unterhalten“, weiß Zoltan Diehl.

Zu den Markthändlern in dieser Saison gehört auch Birgitt Rocholl, die weder Süßes noch Herzhaftes, sondern Schmückendes auf dem Markt verkauft. „Ich verkaufe Schmuck und finde, dass auf einem Feierabendmarkt nicht nur ein kulinarisches Angebot geben sollte. Mehr Vielfalt wäre schön“, sagte die Radevormwalderin.

Positiv hat sich der Feierabendmarkt auch auf die Gastronomie in der Innenstadt ausgewirkt. Folko Sensen aus dem Weingeschäft „Korkenzieher“ hat zum Feierabendmarkt Wein ausgeschenkt und Sitzgelegenheiten vor seinem Ladenlokal geschaffen. „Die Freitage haben die Innenstadt gefüllt, der Feierabendmarkt bereichert die Innenstadt. Wir schenken auch schon Glühwein aus, der sehr beliebt ist.“ Folko Sensen hofft, dass er sein außengastronomisches Angebot über den Feierabendmarkt hinaus aufrechterhalten kann: „Ich warte auf eine Entscheidung von der Stadt.“