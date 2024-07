Einzelhandel in Radevormwald Kaiserstraßen-Sperrung bereitet Händlern Probleme

Elisabeth Harhaus, Inhaberin des Geschäfts „Stoffkränzchen“ an diesem Straßenabschnitt, kann das bestätigen. Zwar können Anlieger weiterhin in die Straße hineinfahren, allerdings nur über einen Umweg. Wer beispielsweise aus der Richtung der B 229 kommt, muss rechts in die Lindenstraße abbiegen, kann dann über die Weststraße Richtung Markt fahren und dort links in die Kaiserstraße abbiegen. „Manche versuchen dann, an der Alten Post zu drehen“, berichtet Harhaus. Das sei allerdings nicht so einfach. Die Innenstadt verlassen könnten die Kunden dann über die Burgstraße.