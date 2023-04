Evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau Haases Papiertheater begeistert Frauentreff

Gerade etwa einen Monat gibt es das frisch umgebaute Bürgerzentrum Wupper am Siedlungsweg. Mittwochnachmittag traf sich dort der Frauentreff der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau – wie immer am dritten Mittwoch des Monats. Doris Seibert kümmert sich darum, dass die gut 25 Frauen mit Kaffee und Ballen versorgt sind. „Wir kommen in der Regel hier zusammen, manchmal fahren wir aber auch weg – wie beim Treffen im Mai, dann geht es zum Haus Filde“, sagt sie. Dorthin werde man mit dem Bürgerbus fahren, um dessen ehrenamtliches Engagement zu unterstützten. Doch an diesem Mittwoch im April müssen die Frauen nur vom Gastraum hinüber in den großen Saal gehen. Dort haben zuvor Sieglinde und Martin Haase vom Papiertheater Haase ihre liebevoll gestaltete Bühne aufgebaut. „Wir waren auch schon mal in Remscheid, aber hier haben wir dann doch etwas mehr Platz“, sagt Doris Seibert.