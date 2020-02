Bildung in Radevormwald : Gymnasium wird Gastgeber eines Anti-Rassismus-Treffens

Das Logo der Aktion „Schule gegen Rassismus“ ist im Dezember 2019 auch an das THG und die Sekundarschule in Radevormwald verliehen worden. Foto: Theresa Demski

Radevormwald Im Dezember wurden zwei Einrichtungen in Radevormwald mit dem Titel „Schule gegen Rassismus“ ausgezeichnet. Dieses Projekt läuft kreisweit mit Erfolg.

18 „Courageschulen“ gibt es aktuell im Oberbergischen Kreis. Die Schulen sind Mitglied in einem bundesweiten Netzwerk des Trägervereins „Aktion Courage“. Sie nehmen am angeschlossenen Projekt „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ teil. Schülerschaft, Lehrer und Mitarbeiter verpflichten sich damit, bei jeder Art von Diskriminierung couragiert zu widersprechen und eine Kultur des Miteinanders zu pflegen.

„Mit dem KI setzen wir uns im gesamten Kreisgebiet dafür ein, dass Integration im Sinne von Chancengleichheit und Teilhabe sowie das Zusammenleben in Vielfalt gelingen kann. Das Projekt ist ein wichtiger Baustein dafür und es ist uns gelungen, ‚Schule ohne Rassismus‘ im Oberbergischen Kreis zu etablieren“, erklärt Landrat Jochen Hagt. Als Kooperationspartner von „Schule ohne Rassismus“ hat das Kommunale Integrationszentrum Oberbergischer Kreis in der Vergangenheit Schulen zum Thema beraten, Projekte unterstützt und zu lokalen Treffen mit Kooperationspartnern eingeladen.

Die Regionalkoordinatorin im KI Dorothea Wirtz betreut Schulen auf dem Weg zur Titelverleihung „Schule ohne Rassismus“, unterstützt Projekte und stellt entsprechende Materialien bereit: „Bundesweit gibt es inzwischen rund 3.000 beteiligte Schulen. Allein in Nordrhein-Westfalen sind mittlerweile 950 Schulen in dem Netzwerk organisiert, darunter jetzt 18 Schulen im Oberbergischen Kreis.“

In Radevormwald beteiligt sich neben dem Theodor-Heuss-Gymnasium auch die Sekundarschule an dem Projekt gegen Rassismus. Beide hatten am 16. Dezember5 den Titel „Schule ohne Rassismus Erhalten.“ Bereits die jüngst ausgelaufene Geschwister-Scholl-Hauptschule gehörte zum Kreis der Teilnehmer. Im Gebiet des nördlichen Kreises gehören zudem das Sankt-Angela-Gymnasiums, das Engelbert-von-Berg-Gymnasium in Wipperfürth.