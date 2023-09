Veranstaltung in Radevormwald Bilanz der Pflaumenkirmes fällt gut aus

Einzelne kritische Bemerkungen zu der Veranstaltung gab es – wie in jedem Jahr – in den sozialen Medien. Die Kirmes sei früher besser gewesen, lautete ein Kommentar, das Angebot in diesem Jahr „sehr mager“. Die Organisatorinnen betonen, dass man es nicht allen recht machen könne. „Wir haben in diesem Jahr einen kleineren Bereich abgesperrt“, erklärt Kirsten Hackländer. In der Vergangenheit habe es Kritik gegeben, weil die Absperrung bei der Veranstaltung zu weiträumig gewesen sei.