Evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau Gut besuchter Gemeindenachmittag

Neben den Geschwistern sind die Gäste aus Lüttringhausen – selbst schon seit vielen Jahren gerngesehene Gäste beim Gemeindenachmittag. „Wir sind die Überreste des Bastelkreises, der sich immer in den Räumen der Evangelischen Kirchengemeinde in Lüttringhausen getroffen hat – bis Corona hatten wir sehr regelmäßige Treffen mit vielen Teilnehmern, davon ist allerdings nach der Pandemie nicht mehr so ganz viel übriggeblieben“, sagt Marietta Reppin. Dennoch würden sie, Christiane Pieper und noch eine dritte Teilnehmerin, die am Mittwoch indes nicht mit nach Herkingrade hatte kommen können, immer noch sehr fleißig stricken und andere Handarbeiten machen – oft auch im Café Lichtblick in der Lüttringhauser Altstadt. „Wir unterstützen mit unserem Verkauf die Kindernothilfe in Duisburg“, sagt Christiane Pieper.