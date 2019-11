Freie Gemeinde in Radevormwald : Gruppe „Fermate“ gibt ein Konzert bei der FeG Grafweg

Die Gruppe "Fermate" bei einem Auftritt in Stuttgart. Am Samstag sind die Sänger und Musiker in Grafweg zu erleben. Foto: Fermate

Grafweg Zu einem nachdenklichen Konzert lädt die Freie evangelische Gemeinde Grafweg für Samstag, 30. November, ein. Um 19.30 Uhr wird die Gruppe „Fermate“ ein Konzert geben. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Umrahmt und durchzogen von passenden Solo und Chor-Titeln lässt das Programm staunen über Gottes Größe, gerade das Kleine in seinen Plan einzubauen, und macht Mut zu ganzer Hingabe. Krippe und Kreuz klingen in überraschender Weise an und machen die Präsentation vor allem passend zu Veranstaltungen in der vorweihnachtlichen, kalten Jahreszeit, sowie zu jedem Gottesdienst, der Lebensperspektiven zum Inhalt hat.