Bildung in Radevormwald Schulverbund feiert sein zehnjähriges Bestehen

Tanja Heynen, die Leiterin des Schulverbandes, hat bereits eine Einladung an die Schüler und Eltern geschrieben. „Als bewegte Grundschule liegt es nahe, dass wir auch bei dieser Feier das Motto ,Spaß an der Bewegung‘ aufgreifen“, betont die Rektorin darin. Dazu wird die Schulsport-Event-Firma „Trixitt“ den Sportplatz in eine Bewegungslandschaft verwandeln. Die einzelnen Module werden von allen Klassen nacheinander durchlaufen. Die Kinder können sich an den jeweiligen Stationen austoben, Teamgeist im Klassenverband zeigen und beweisen, wie sie kooperativ zusammen agieren können.