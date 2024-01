Bildung in Radevormwald Schönheitsreparaturen werden nicht reichen

Das Schneewetter hat nicht nur den Verkehr, sondern auch die Politik in Radevormwald ausgebremst. Zwei Ausschüsse wurden wegen des Winterwetters in dieser Woche abgesagt: der Schulausschuss am Mittwoch und der Jugendhilfeausschuss am Donnerstag. In beiden stand die Planung für das neue Bildungszentrum an der Elberfelder Straße auf der Tagesordnung. Dort soll die Katholische Grundschule Lindenbaum, deren Standort an der Kaiserstraße zu eng geworden ist, einen neuen großzügigen Standort bekommen. Außerdem sollen auf der Fläche im Bereich „Am Kreuz“, nicht weit von der Einmündung der Kaiserstraße in die Elberfelder Straße (B 229) eine neue Kindertagesstätte und eine Turnhalle gebaut werden (unserer Redaktion berichtete).