KGS Lindenbaum in Radevormwald Grundschüler verwandeln sich in Zirkusartisten

Gruselig und atemberaubend wurde es bei der Gruppe der schwindelfreien Vampire. Sie präsentierten ihr Können am Trapez. Einigen Eltern stockte gar der Atem, als sie ihren Nachwuchs in schwindelerregender Höhe auf dem Trapez herumturnen sahen. „Ich kann da gar nicht hinschauen. Oh, mein Gott, ist das hoch“, entfuhr es einer höhen-ängstlichen Mutter. Doch für die Kinder schien diese Übung ein Klacks zu sein. Gekonnt rollten sie sich aufs Trapez, kletterten hinauf und hinab, ließen sich fallen und hielten sich mit den Beinen an Stangen und Seilen fest, so als hätten sie in ihrem jungen Leben nie etwas anderes gemacht.