Bildung in Radevormwald „Schnupperwoche“ für die Schüler

Info

Termine Am Montag durften die Grundschüler des Grundschulverbunds Bergerhof-Wupper, Standort Wupper, in der Sekundarschule schnuppern. Dienstag sind die Viertklässler der Lindenbaumschule am Zug, Donnerstag die Grundschule Stadt – und abschließend dürfen auch die Schüler aus Bergerhof vorbeischauen.

Tag der offenen Tür Am Samstag, 25. November, öffnet die Sekundarschule zwischen 9 und 12.30 Uhr ihre Pforten. Neben einem reichhaltigen Basar mit selbst hergestellten Sachen der Schüler können sich Besucher auch in einigen Klassen den Unterricht anschauen. Es gibt Aufführungen in der Aula und Mitmachaktionen. Zusätzlich bietet die Sekundarschule Führungen durch beide Gebäude an. Bei Kaffee und Kuchen können sich die Familien begegnen oder auch das Gespräch mit dem Lehrpersonal suchen.

Anmeldungen Von Dienstag bis Donnerstag, 13. bis 15. Februar, 14 bis 17.30 Uhr, finden die Anmeldungen der künftigen Fünftklässler statt.