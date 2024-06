Bauausschuss in Radevormwald „Grünes Licht“ für Trassenbeleuchtung

Bernd Bornewasser (Grüne) lobte den Jugendbeirat für dessen Initialzündung zu dieser Maßnahme. „Es war die erste Aktion, die vom Jugendbeirat initiiert wurde und ist ein gutes Beispiel, wie sich Schüler und Jugendliche in unserer Stadt an Politik heranführen lässt.“ Die Idee, urteilte Bornewasser, passe in die Entwicklung, und mit der entsprechenden Förderkulisse sei es ein großer Gewinn für die Stadt. „Ich kann nur hoffen, dass auch andere Beiräte in ähnliche Weise zu einer positiven Entwicklung der Stadt beitragen.“