Politik in Radevormwald : Grünen-Politiker kritisiert Koalitionsvertrag

Politik in Radevormwald

Radevormwald „Ich hätte dagegen gestimmt“, sagt Leon Stank, Ortsvereinsvorsitzender der Grünen und Mitglied der Grünen Jugend, zum Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung.

Die neue Landesregierung ist gestartet: Hendrik Wüst wurde als Ministerpräsident wiedergewählt, CDU und Grüne bilden die neue Koalition in Düsseldorf. Wie beurteilen politische Akteure in Radevormwald und der Region die neue Regierung?

CDU-Landtagsabgeordneter Jens Nettekoven kommentiert den Amtsantritt der Regierung so: „Unser Land steht vor den größten Herausforderungen seit Jahrzehnten. Viel wird darauf ankommen, trennende Gegensätze zu überwinden und gemeinsam einen sach- und zukunftsorientierten Politikstil zu entwickeln.“ Die Atmosphäre und der Verlauf der Koalitionsverhandlungen, an denen er als Mitglied der CDU-Delegation teilnehmen durfte, stimmten ihn „sehr zuversichtlich, dass wir auf Landesebene schnell zu einer konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Grünen finden werden“, so der CDU-Politiker.