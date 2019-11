Grüne in Radevormwald : Kirchen und Sportvereine wollen auf Pestizide verzichten

Grüne in Radevormwald

Unkrautvernichter mit Pestiziden werden in Deutschland immer noch regelmäßig angewendet. Experten warnen, dass nicht nur unerwünschte Pflanzen durch diese Stoffen gefährdet werden, sondern auch Menschen und Tiere. Foto: stadt leverkusen

Radevormwald Chemikalien wie Glyphosat und Neonicotinoide gelten als eine Ursache des Insektensterbens und finden sich auch in Nahrungsmitteln, die von Menschen verzehrt werden.

Man habe sich gefragt „Was können wir in Radevormwald tun?“, teilt die Fraktionsvorsitzende Elisabeth Pech-Büttner mit. „Wie sieht es zum Beispiel aus mit der Anwendung von Pestiziden wie Glyphosaten oder Neonicotinoiden?“ Diese sind nach Ansicht der Grünen von fragwürdigem Nutzen und richten bei Menschen, Tieren und Pflanzen großen Schaden an.

Die Stadt Radevormwald hatte bereits vor Monaten erklärt, bei der Pflege von Grünanlagen solche Chemikalien nicht mehr einzusetzen. Freilich ist damit nur ein Teil der Flächen pestizidfrei. Daher hatte Ulrich Rompf vom Ortsverband der Grünen nun eine Umfrage bei Sportvereinen und Kirchengemeinden gestartet, also Institutionen, die am ehesten mit größeren Rasen- und Grünflächen zu tun haben. „Das Ergebnis ist erfreulich“, schreibt Elisabeth Pech-Büttner. Alle angesprochenen Vereine und Gemeinden hätten sich bereit erklärt, künftig auf die umstrittenen Stoffe zu verzichten. „Dies gibt Hoffnung, dass auch alle anderen gewerblichen und privaten Nutzer von Grundstücken ihnen nacheifern“, meint die Grünen-Fraktionsvorsitzende.

Durch die Debatten um das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat war die Wirkung von Pestiziden wieder verstärkt in die Öffentlichkeit getragen worden. Die Bundestagsfraktion der Grünen weist darauf hin, dass im Jahr 2018 40 Prozent mehr dieser Stoffe registriert waren als noch zehn Jahre zuvor. Rückstände dieser Chemikalien werden bei Stichproben regelmäßig in Nahrungsmitteln gefunden, beispielsweise in Äpfeln, Salaten oder Fischen.