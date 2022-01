Politik in Radevormwald : Grüne möchten Infos zur Wupperaue

Radevormwald Die Fraktion von Bündnis 90/Grüne stellt eine Anfrage für den kommenden Stadtentwicklungsausschuss, der am 1. Februar tagt. Inhalt: die geplante Aufwertung der Wupperaue.

Das Projekt „Ökologische Aufwertung der Wupperorte – Ausgestaltung Erlebbarkeit der Wupper(aue)“ ist ein Teil des Integrierten Handlungskonzeptes für die Ortschaften im Tal der Wupper. Bereits im Jahr 2020 hatte die Stadt darüber informiert, dass für dieses Vorhaben mit öffentlichen Mitteln gerechnet werden kann. Die Kosten wurden mit rund 185.000 Euro beziffert, die voraussichtlich zu 80 Prozent aus Mitteln der EU und aus Städtebauförderzuwendungen finanziert werden könnten. Langfristig sollen die Auen am Flussufer der Wupper in einen „grünen Erlebnisraum“ verwandelt werden, in dem sowohl Anwohner, als auch Wanderer und Schulkinder eine neue Aufenthaltsqualität erfahren sollen, unter anderem durch die Schaffung neuer Sichtachsen und Naturerlebnis- und Bildungsangebote. Eine Maßnahme, die in diesem Zusammenhang erwähnt wurde, war der Ausbau von Fußwegen mit Aussichtsmöglichkeiten auf den Fluss.