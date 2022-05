Nahverkehr in Radevormwald : Grünen-Besuch zum Thema Nahverkehr

Die Grünen diskutieren mit der Landtagsabgeordneten Verena Schäffer (3.v.r.) und Wolfgang Schneidewind (2.v.l.) vom Bürgerbusverein über den Nahverkehr in der Stadt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Verena Schäffer, Landtagsabgeordnete der Grünen, war zu Besuch, um darüber zu sprechen, wie sich der Nahverkehr in der Stadt verbessern lässt.

Von Cristina Segovia Buendía

„Der öffentliche Personennahverkehr“, sagt Verena Schäffer nachdenklich, „ist der einzige Bereich, der noch keinen Beitrag zur CO 2 -Senkung geleistet hat.“ Deswegen, sagt die Landtagsabgeordnete selbstsicher, sei ihrer Partei die Verkehrspolitik so wichtig. Sie gehöre auf den Prüfstand. „ÖPNV muss attraktiver gestaltet werden.“

Von einer Attraktivität im Busverkehr ist Radevormwald sehr weit entfernt, urteilt Bernd Bornewasser, Grünen-Fraktionsmitglied im Stadtrat. „Wir sind hier in einer Schnittstelle von drei Verkehrsverbünden, der Märkische Kreis, der Oberbergische Kreis und der VRR. Wer aus der Stadt raus und wieder rein will, muss zwei, drei Tickets kaufen. Das ist teuer. Insgesamt ist der Nahverkehr in der Stadt völlig unbefriedigend.“ Ein Verbundticket wäre eine gute Lösung, schiebt Schäffer ein. Doch dies gestalte sich schwierig, weiß Bornewasser. Die Verkehrsbelastung sei als Aus- und Einpendlerstadt enorm. Ein attraktives ÖPNV-System, bezahlbar, mit einer guten Taktung und vor allem mit der Erschließung der Gewerbegebiete, glaubt er, würde viele Menschen den Umstieg vom Auto zum Bus wesentlich schmackhafter machen. „Aber bislang funktioniert es einfach nicht“, bedauert Bornewasser. Darüber hinaus sei keine einzige Bushaltestelle in der Stadt barrierefrei. Das beste Beispiel sei der zentrale Busbahnhof selbst, dessen Bürgersteige durch Poller unpassierbar sind für Menschen im Rollstuhl oder Rollator, aber eben auch Eltern mit Kinderwagen. „Radevormwald ist völlig außen vorgelassen und an vielen Stellen einfach abgekoppelt“, betont der Lokalpolitiker.

Info Bürgerbus verzeichnet 300 Fahrgäste im Monat Bürgerbusverein Der Verein wurde 2003 gegründet. Seit 2004 ist er im Betrieb. Fünf Linien in die Außenortschaften versorgen die rund 25 ehrenamtlichen Fahrer. Der Verein verzeichnet derzeit rund 300 Fahrgäste im Monat. Finanzierung Finanziert wird der Verein durch das Fahrgeld und Mitgliedsbeiträge sowie 5000 Euro vom Land und 100 Euro pro Fahrer vom Kreis.

Ein wenig Abhilfe bietet seit 2004 der Bürgerbusverein, der all jene abgelegenen Ortschaften anfährt, in denen der Bus so gut wie überhaupt nicht fährt, berichtet der Vereinspressesprecher Wolfgang Schneidewind. „Die OVAG (Oberbergische Verkehrsgesellschaft) ist für unseren Bürgerbusverein zuständig. Am Anfang gab es auch eine gute Betreuung, mittlerweile aber hat keiner mehr von denen für uns Zeit“, bemängelt Schneidewind. Sauer ist er, weil die OVAG vor eineinhalb Jahren eine Linie geteilt hat, die nun über Önkfeld fährt. „Normalerweise dürfen wir keine Strecken fahren, die von den normalen Bussen bedient werden. Wir fahren in die Ortschaften rein“, berichtet er. „Doch seit eineinhalb Jahren haben sie unsere Zeiten in Önkfeld genommen, dadurch haben wir nun einen Fahrgastschwund zu verzeichnen.“

Sauer ist Schneidewind aber auch auf das Land, weil dieses dem Bürgerbus die Sonderfahrten strich. „Früher haben wir regelmäßig Kaffeefahrten unternommen, meistens dienstags. Da haben wir die Leute mit dem Bürgerbus kostenlos zum Ausflugslokal gefahren. Sie mussten vor Ort nur Kaffee und Kuchen zahlen“, erzählt Schneidewind. „Auch die Vorschulkinder der GGS Uelfestraße haben wir einmal im Jahr nach Schloss Burg gefahren, wo sie auf unsere Kosten eine Brezel bekamen. Auch das durften wir dann nicht mehr machen. Wir sollten nur noch auf den lizenzierten Strecken fahren.“ Andererseits, bemängelt der Senior, sollte der Bürgerbus die Menschen im vergangenen Jahr zum Impfzentrum nach Gummersbach fahren. „Wir konnten dann aufgrund der Zeiten nur zwei Fahrgäste mitnehmen, sind eine Stunde hin und eine Stunde zurückgefahren.“