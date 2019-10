Umweltschutz in Radevormwald : Grüne: Wetterschäden vorbeugen

Umweltschutz in Radevormwald

Radevormwald Extremwetter und Insektensterben machen vielen Sorgen. Die Grünen-Fraktion stellt Anträge, damit die Stadt die Probleme im Vorfeld vermeiden kann.

() Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Radevormwald hat zwei Anträge für die kommende Ratssitzung am 5. November gestellt. So fordern sie die „Entwicklung eines Klimaanpassungskonzeptes“ für die Stadt. Hintergrund sind laut Fraktionsmitglied Bernd Bornewasser die zunehmenden „Extremwetterereignisse wie Starkregen, Überflutungen und Hitzewellen“.