Politik in Radevormwald : Gendersprache – Grüne haken nach

Radevormwald Die Fraktion hat eine Anfrage für den kommenden Hauptausschuss gestellt. Die Vorsitzende Elisabeth Pech-Büttner bemängelt, dass beispielsweise die Geschäftsordnung des Rates noch nicht geschlechtersensibel verfasst ist.

Daher bitten die Grünen die Verwaltung um Auskunft, inwieweit bisher alle Vordrucke, Satzungen, Veröffentlichungen etc. auf geschlechtergerechte Sprache überprüft worden sind und ob es geplant ist, diese Dokumente künftig sukzessive zu überprüfen und zu überarbeiten. Die Grünen im Rat möchten zudem wissen, ob es geplant ist, in der Zukunft alle neuen Vordrucke, Satzungen etc. gendergerecht zu formulieren und ob es dazu eine Dienstanweisung in der Verwaltung gibt. In einem jüngst erschienen Artikel unserer Redaktion hatte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Elisabeth Pech-Büttner betont, dass ihr dieses Thema am Herzen liege. „Wir haben in der Fraktion darüber beraten und beschlossen, noch einmal nachzuhaken“, erklärt sie im BM-Gespräch. Sie habe die Satzungen der Stadt in diesem Zusammenhang noch einmal überprüft und festgestellt, dass die Hauptsatzung der Stadt zwar schon geschlechtersensibel formuliert sei, die Geschäftsordnung des Rates dagegen noch nicht.