Fraktion in Radevormwald : Grüne fordern regelmäßige Auskunft zum Klimaschutz

Fraktion in Radevormwald

(s-g) Die Fraktion von Bündnis 90/Grüne im Radevormwalder Rat hat einen Antrag zum Thema Klimaschutz für den kommenden Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt gestellt, der am Dienstag, 1. Februar, tagen wird. Die Grünen möchten von der Stadtverwaltung in den Sitzungen in halbjährlichen Abständen über die aktuellen Aktivitäten zum Klimaschutzkonzept informiert werden.