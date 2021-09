Neubaugebiet in Radevormwald : Grüne für mehr Starkregen-Vorsorge

Radevormwald Geht es nach dem Willen der Grünen, soll bei der Planung des Neubaugebietes Karthausen verstärkt an Ereignisse gedacht werden, die in Zusammenhang mit Starkregen zu erwarten sind.

Bernd Bornewasser (Bündnis 90/Die Grünen) möchte, dass bei der Planung des Neubaugebietes Karthausen auch an die Starkregen-Vorsorge gedacht wird. Für den Bauausschuss am Mittwoch legte er einen umfangreichen Fragenkatalog vor, der von Ulrich Dippel, Leiter des Technischen Bauamtes beantwortet wurde. „Die Versiegelung des Neubaugebietes soll bei 56 Prozent liegen. Die maximale Entwässerungsplanung befindet sich momentan im Vorentwurf, das gilt auch für die Anordnung der Kanäle“, erklärte Ulrich Dippel. Aus Sicht der Grünen ist es wichtig, dass Starkregenereignisse, wie sie sich in diesem Sommer ereignet haben, in die Planung mit einbezogen werden.