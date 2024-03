Sana Krankenhaus Radevormwald „Grüne Damen“ im Einsatz für die Patienten

Info

Einsatz Derzeit sind elf Grüne Damen im Radevormwalder Sana Krankenhaus im Einsatz. Sie sind von Montag bis Freitag täglich in der Klinik unterwegs – in der Regel jeden Tag zwei, an einem Tag auch drei. Meist zwischen 9 und 12 Uhr bekommen die Patienten Besuch von den ehrenamtlichen Helferinnen, die im Schnitt einmal pro Woche einen Dienst übernehmen.

Aufgaben Grüne Damen sind Ansprechpartner. Sie übernehmen kleine Besorgungen innerhalb des Hauses (Zeitung, Wasser), hören zu, nehmen sich Zeit für Gespräche, übernehmen die Patientenbücherei.

Kontakt Sana-Pflegedirektor Dirk Windgassen, Tel. 02195 600-302, E-Mail: dirk.windgassen@sana.de