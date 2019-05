„Life-ness“ : Großreinemachen im Freizeit-Center

Radevormwald Das „life-ness“ ist bis einschließlich kommenden Montag komplett geschlossen. Die jedes Jahr stattfindende Revisionswoche sorgt dafür, dass in allen Bereichen gearbeitet wird. Das Budget für die Arbeiten beträgt 60.000 Euro.

So erhält das Nessi-Kinderland modernere Sitzmöbel. „Da bei uns viel getobt wird, müssen wir auch viel reinigen“, berichtet Junker. So werden die Klettertürme desinfiziert, der Kleinkinderbereich auseinandergebaut und mit einem neuen Teppich versehen. Im „life-ness“ gibt es ab Dienstag eine neue Speisen- und Getränkekarte – runtergebrochen auf die Lieblingsgerichte der Besucher. „Ergänzt um Hausmannskost wie Möhreneintopf oder Schnitzel mit Kartoffelsalat“, sagt Junker. Auch Salate fehlen nicht, ebenso ein großer Burger. Ein erfahrener Koch begleitet die Einführung der neuen Gerichte. „Die Küche wird umgebaut, um den Mitarbeitern bessere Bedingungen zu bieten“, sagt die Betriebsleiterin. Die Arbeitsplätze werden ergonomischer aufgebaut, damit die Gerichte schneller an die Kunden ausgeben werden können. „Wir wollen Wartezeiten verringern, gerade wenn am Wochenende 200 Besucher gleichzeitig in der Halle sind“, sagt Eden.