Kultur in Radevormwald : Großes Klangerlebnis mit der Roetzel-Orgel

Radevormwald Die Kirchenmusikerin Angelika Kozinowski-Werler spielte Werke alter Meister auf der historischen Orgel. Die Besucher waren begeistert.

(sig) Facettenreicher kann ein Orgelkonzert kaum sein, wie es am Sonntagabend geboten wurde. Der große Kirchenraum der reformierten Kirche am Markt hatte sich schnell mit Musik gefüllt, die von sanft getragenen Klängen bis hin zu mitreißend tosenden Akkorden reichte. Die wenigen Bänke waren fast ausnahmslos besetzt.

Kirchenmusikerin Angelika Kozinowski-Werler hatte an der historischen Roetzel-Orgel Platz genommen und schien sehr schnell mit dem riesigen Kircheninstrument zu verschmelzen. Sie stellte zu Beginn des Konzertes das Instrument den Besuchern vor, in dem sie das Gehäuse, die Pfeifenstandorte sowie den verdeckten Orgelaufbau erklärte. „Ich freue mich heute besonders auf den Besuch von direkten Nachkommen des großen Orgelbauers Christian Roetzel“, so die Kirchenmusikerin. Für den „Eintritt“ in die musikalische Welt hatte sie ein Werk von Johann Sebastian Bach gewählt. „Fantasia in G-Dur“ wurde zu einer kleinen lebhaften Reise.