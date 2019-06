Martini-Gemeinde Radevormwald : Der „RaSiMuTa“-Spirit erreicht Hunderte

„Imprint“ war das Motto bei dem Sing- und Musiziertagen in der Martini-Gemeinde Radevormwald. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die 29. Rader Sing- und Musiziertage der Martini-Gemeinde mobilisierten über das Pfingstwochenende mehr als 70 Sänger, Musiker, Helfer und ein großes Publikum. Auch das Abschlusskonzert am Montag war ein großer Erfolg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

„Good News“ gab es am Montagnachmittag in der Martini-Kirche an der Uelfestraße, denn die Rader Sing- und Musiziertage (RaSiMuTa) waren zurück in der Stadt auf der Höhe. Mit dem gleichnamigen Titel eröffneten die 70 Sänger unter der Leitung von Steffi Buyken und Bene Hölker ihr Abschlusskonzert. Gewidmet hatten sich die Musiker in diesem Jahr dem Thema Prägung.

„Wir alle sind geprägt. Von guten Dingen und von Dingen, die uns belasten. Niemand ist ungeprägt“, sagte Pfarrer Florian Reinecke in seiner Ansprache. Über das Pfingstwochenende hatten sich die jungen Männer und Frauen aus ganz Deutschland der Thematik angenähert, hatten gemeinsam musiziert und ein umfangreiches Konzertprogramm erarbeitet. Bei ihrem Einmarsch in die voll besetzte Kirche verteilten sie ihr druckfrisches Programm, das Einblick in ihre Arbeit, ihren Spirit gab.

Info Die Tradition geht auf die 1990er Jahre zurück Die Historie Die Sing- und Musiziertage wurden 1990 von Pfarrer Johannes Dress, damals Hauptjugendpfarrer in Homberg, gegründet. Als er zur Martini-Kirche nach Rade wechselte, brachte er das Chor-Projekt mit, wo es seitdem jedes Jahr stattfindet. Großes Anliegen Als Florian Reinecke 2018 Pfarrer der Gemeinde wurde, war es ihm ein großes Anliegen, die RaSiMuTa fortzuführen. Dieses Jahr nahmen mehr als 70 junge Frauen und Männer an dem Chorprojekt teil. Realisiert wurde es von ihnen und ehrenamtlichen Helfern. Die musikalische Leitung haben Steffi Buyken und Bene Hölker inne.

Die RaSiMuTa führen jedes Jahr Jugendliche und Erwachsene zusammen, die eine Liebe zum Singen und für gemeinschaftliche Projekte teilen. Wer an dem erfolgreichen Chorprojekt teilnimmt, findet Freunde, trifft Gleichgesinnte und wird Teil eines Spirits, der am Montagnachmittag greifbar wurde. Das Konzert war lebensfroh und lebendig. Die Titel „Sing!“, „People who walk in darkness“ und „Under pressure“ waren ein gelungener Einstieg in das Konzert, das von einer Live-Band begleitet wurde. Mit Christoph Bensch am Bass, Evelyn Buyken und Loki Schorling am Klavier sowie Jami Schorling und Matze Teitmayer (Percussion) wurde das 29. Abschlusskonzert der RasiMuTa zu einem wahren Erlebnis. Felix Schirmer unterstütze den Chor als Solosänger. Ermöglicht wurden die RasiMuTa aber nicht nur durch die Musiker und Sänger, sondern auch durch die zahlreichen Ehrenamtler, die für die Gäste kochten, ihnen Betten zur Verfügung stellten und für einen reibungslosen Ablauf sorgten. „Ohne dieses riesige Team, wäre dieses Projekt nicht zu schaffen“, sagte Florian Reinecke. Mitgewirkt hatten auch die mehr als 20 RaSiMuTa-Kinder, die den großen Chor bei einigen Liedern unterstützen. Im Programmablauf widmeten sich die Sänger klassischen Kirchenliedern, aber auch modernen Kompositionen, wie „High hopes“. Das Publikum klatschte begeistert mit und nahm die Auseinandersetzung mit Prägung in sich auf.