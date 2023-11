Einsatz in Radevormwald Brand an der Bachstraße – Person vom Dach gerettet

Zu einem Wohnungsbrand an der Bachstraße sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr in Radevormwald gerufen worden. Der Alarm war um 22.51 Uhr eingegangen. Wie die Feuerwehr berichtet, war das Feuer beim Befüllen eines Ethanol-Kamins in einer Wohnung entstanden. Die Flüssigkeit entzündete sich und setzte Möbel sowie weitere Einrichtungsgegenstände in Brand.