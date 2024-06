Jugendamt Radevormwald Großer Ansturm auf die Plätze für den Ferienspaß

Nach seinen Angaben können Veranstaltungen mit freien Plätzen über den Instagramm- und Facebook-Account „jugiradevormwald“ nachgelesen werden. Freie Plätze gibt es demnach noch für folgende Ferienspaß-Veranstaltungen: Nr. 6 Scooter-Tour mit E-Cooler (6 Plätze), Nr. 21 Girl Power Days (9 Plätze), Nr. 29 Volltreffer (1 Platz), Nr. 35 Tanzen – Eiskönigin (4 Plätze), Nr. 36 Ein Besuch im Kölner Zoo (!8 Plätze), Nr. 42 Starke Märchen 1 (7 Plätze), Nr. 43 Erlebnis-Woche (4 Plätze), Nr. 46 Tanzen – Ladybug und Cat Noir (2 Plätze), Nr. 54 Starke Märchen 2 (3 Plätze), Nr. 57 Abenteuer pur! Erlebnispark Kappe – Winterberg (1 Platz), Nr. 58 Manga Workshop (11 Plätze), Nr. 64 Hip Hop Dance 1 (12 Plätze), Nr. 69 Start in den Badmintonsport 1 (5 Plätze), Nr. 70 Start in den Badmintonsport 2 (16 Plätze), Nr. 71 Zoo Duisburg (5 Plätze), Nr. 73 Urban Sketching Workshop 1 (1 Platz), Nr. 75 Urban Sketching Workshop 2 (10 Plätze), Nr. 76 Phänomenta Lüdenscheid (11 Plätze), Nr. 80 Tae Kwon Do Schnupperkurs 1 (7 Plätze), Nr. 81 Starke Märchen 3 (4 Plätze), Nr. 83 Tae Kwon Do Schnupperkurs 2 (17 Plätze), Nr. 86 Theater-Schnupperkurs (9 Plätze), Nr. 87 Freundschaftsbänder (3 Plätze), Nr. 89 Hip Hop Dance 2 (11 Plätze), Nr. 93 Start in den Badmintonsport 3 (11 Plätze), Nr. 95 Start in den Badmintonsport 4 (17 Plätze), Nr. 98 Tae Kwon Do Schnuppertraining 3 (20 Plätze) und Nr. 99 Start in den Badmintonsport 3 (13 Plätze).