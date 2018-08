Radevormwald: Großer Andrang in allen Museen der Stadt

Radevormwald Asiatisches Museum, Wülfingmuseum, das Museum der IG Bismarck und das Heimatmuseum freuen sich über sehr viele Besucher.

Überpünktlich standen am Samstagbend die Besucher des Asiatischen Museums vor der Tür. Verständlicherweise wollte niemand den schönen Sommerabend im Garten des großen Anwesens verpassen. Einen gemütlichen Bummel rund um den See, bei dem zahlreiche asiatischer Kulturgüter bestaunt werden können, sollte es für viele werden. Das Gesamtbild im Freien – eine traumhafte Kulisse. Zwischen den großen asiatischen Skulpturen und rund um den großen See brannten unzählige Kerzen und Fackeln. Leise Unterhaltungsmusik gab der Atmosphäre einen festlichen Rahmen und lud zum Verweilen ein. In kleinen Grüppchen standen die Besucher vor einer Buddha-Figur im Abendlicht, während andere es sich am großen Grillstand schmecken ließen. Eine Sektbar stand unter einem Zeltdach. Hier traf sich eine kleine Besuchergruppe, die sich von Peter Hardt durch den Museumsgarten führen ließ. „Ich zeige jetzt eine kleine Kostbarkeit“ versprach der Museumsgründer und bat das Grüppchen, darunter Bürgermeister Johannes Mans, den Seebereich etwas zu verlassen. Ziel war die große Wiese vor dem Anwesen, auf dem eine riesige Marmorskulptur steht. Hardt erzählte der Gruppe die Entstehung des Kunstwerkes, das er von chinesischen Steinmetzen anfertigen ließ. „Die sieben Meter hohe Drachenabbildung verkörpert einen weiblichen und einen männlichen Teil“, erzählte Hardt. Er tauchte mit viel Herzblut in die asiatischen Welt ein und verstand es, die Besucher mitzunehmen. Andere Gäste besuchten in aller Ruhe die Innenaustellung mit seinen Exponaten aus Nepal, Tibet, Burma, Indien und Kambodscha. Auf einer Mamorbank hatten Helga Ort und Irmgard Behrens Platz genommen. Sie beobachteten die Koi-Karpfen an der Wasseroberfläche. „Hier ist es einfach traumhaft schön“ schwärmten sie. Ihr Plan war es, ausschließlich die Abenddämmerung im Garten zu genießen. „Die Kunstwerke im Innenbereich haben wir uns schon öfters angesehen. Heute steht nur der Garten für uns an. Den genießen wir jeztt“, sagte Helga Ort. Andere Besucher tourten als Nachtschwärmer durch mehrere Museen in Radevormwald. „Das Angebot reizt natürlich, mal überall reinzuschauen“, sagte Manfred Kurbis. Zwar kenne er alle Museen schon, doch diese auch einmal zur nächtlicher Stunde zu besuchen, sei eine tolle Sache.