Brand in Radevormwald : Großeinsatz der Feuerwehr in Dahlerau

Schreck in der Mittagsstunde: Die Feuerwehr wurde am Mittwoch gegen 13 Uhr zu einem Wohnungsbrand an die Wülfingstraße nach Dahlerau alarmiert. In einer Wohnung im vierten Stock sollte es brennen. Aufgrund der Brisanz dieser Meldung wurden fast 40 Einsatzkräfte der Einheiten Stadt, Herbeck, Herkingrade, Remlingrade und Önkfeld zum Einsatzort beordert, außerdem der Rettungsdienst aus Radevormwald und Remscheid sowie die tagesverfügbaren Kräfte der Feuerwehr aus dem Industriegebiet Mermbach. Vor Ort stellte sich heraus, dass Anwohner das Feuer bereits mit Pulver gelöscht hatten. „Uns blieben Nachlöscharbeiten“, sagte Theo Aldermann, Einsatzleiter vom Dienst. Die beiden Bewohner der Wohnung kamen vorsorglich ins Krankenhaus, sollen aber höchstens leicht verletzt sein. Die Anwohner hätten auf jeden Fall Schlimmeres verhindert, lobte Aldermann den Einsatz der Nachbarn. Alle hätten richtig Glück gehabt. Da die Einsatzkräfte viele Ladegeräte und Akkus aus der Wohnung trugen, liegt die Vermutung der Feuerwehr nahe, dass sich ein Lithium-Ionen-Akku in der Wohnung entzündet haben könnte. Die Polizei konnte zu den Ursachen noch nichts sagen.