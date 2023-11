Konzert im Asiatischen Museum in Radevormwald verlegt Große Musicalgala in der Wuppertaler Stadthalle

Auf einen schönen Nachmittag im Asiatischen Museum in Sieplenbusch hatten sich am 28. August viele Musikfreunde gefreut, doch dann spielte das Wetter nicht so richtig mit. Es war schlichtweg zu nass. Und so entschied sich Künstlerin Heike Müller-Ring aus Remscheid kurzerhand, die große Musicalgala, die sie seit zehn Jahren für das Kinderhospiz Burgholz veranstaltet, abzusagen und in den großen Saal der Historischen Stadthalle nach Wuppertal zu verlegen. Dort findet die Gala nun am kommenden Samstag, 18. November ab 20 Uhr statt. Die erworbenen Eintrittskarten fürs Radevormwalder Museum können in der Stadthalle Wuppertal ersatzweise umgetauscht werden.