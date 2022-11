Wülfingmuseum in Radevormwald : Größte bergische Dampfmaschine tritt wieder in Aktion

Dahlerau Am Sonntag, 6. November, lädt das Museum zum letzten Aktionstag in diesem Jahr ein. Dann dreht sich alles um Energie aus Dampf und Wasser. Das gigantische Dampfrad wird sich zu diesem Anlass wieder drehen.

Die Besucher erleben bei dieser Gelegenheit auf eindrucksvolle Weise, wie in früheren Zeiten die Energieversorgung eines großen Fabrikbetriebs durch Wasser- und Dampfkraft funktionierte. Tatsächlich erzeugte die Fabrik Johann Wülfing und Sohn in Dahlerau als Erster elektrischen Strom für den damaligen Landkreis Lennep. Die Besucherinnen und Besucher können die größte Dampfmaschine des Bergischen Landes am Sonntag wieder in Aktion erleben.