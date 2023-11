Baumaßnahmen in Radevormwald Größere Straßensanierung startet am Montag

Es stehen in den kommenden Monaten erneut Sanierungsarbeiten auf Straßen im Bereich der Innenstadt an. Der Hintergrund: Die Stadt Radevormwald erhält im Zuge der Städtebauförderung 2021 eine Förderung des Landes Nordrhein-Westfalens und des Bundes, um die Innenstädte attraktiver zu gestalten. „Nach erfolgreicher Umsetzung der Kaiserstraße und des Marktplatzes werden nun die Graben- und die Weststraße erneuert“, kündigt die Verwaltung an. Der Beginn der Arbeiten ist für Montag, 13. November geplant. Die geplante Bauzeit geht, je nach Witterung, bis Ende Mai 2024.