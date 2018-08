Radevormwald: Grillverbot an der Wuppersperre

Grillen an der Wuppersperre verboten : Stadt hat Grillverbot an der Sperre verhängt

Wer an Wupper-Talsperre in diesen Tagen meint, grillen zu müssen, könnte Ärger mit dem Ordnungsamt bekommen. Foto: dpa/Monique Wüstenhagen/dpa

Radevormwald Wegen der anhaltenden Trockenheit hat das Ordnungsamt das Grillen am Ufer der Wupper-Talsperre verboten. Damit soll verhindert werden, dass Besucher einen Brand in der Vegetation auslösen.

Die Anwohner der Ortschaft Honsberg haben sich gegenüber der BM kritisch über den Müll geäußert, den Besucher am Ufer der Wuppersperre hinterlassen (wir berichteten). In manchen Fällen scheinen die Unbekannten in den genannten Bereichen gegrillt zu haben.

Doch das ist keine gute Idee, wie Jochen Knorz, der Leiter des Radevormwalder Ordnungsamtes, nun noch einmal gegenüber unserer Reaktion klarstellt. „Seit etwa einer Woche haben wir ein Grillverbot über die Ufer der Wupper-Talsperre verhängt“, teilt er mit. Entsprechende Schilder seien auch aufgestellt worden. Wer dagegen verstößt und ertappt wird, der muss mindestens mit einer Strafe von 30 Euro rechnen.

Der Anlass zu dieser Maßnahme ist allerdings weniger der Müll, der die Anwohner ärgert, als die Wetterlage mit ihrer extremen Trockenheit. „Wir sind bei der Gefahrenstufe ganz oben, auch was Grasbrände betrifft.“ Da manche allerdings nicht begreifen, dass man bei solcher Hitze kein Feuer in freier Natur macht, muss leider ein Verbot her.

Ansonsten, stellt Jochen Knorz klar, ist das Grillen auf dem Gebiet der Stadt natürlich nicht generell untersagt. „Wir sind ja eine ländliche Kommune, und zum Glück haben hier viele Menschen einen Garten, in dem sie grillen können. Bei dieser Gelegenheit ist der Gartenschlauch immer gleich zur Hand, falls etwas passieren sollte.“



Bernhard Priggel, der Förster des Bezirks Radevormwald, ist ebenso wie das Ordnungsamt derzeit besonders wachsam. Es herrscht hohe Waldbrandgefahr. „Mit den Wäldern am Ufer der Talsperre habe ich allerdings nichts zu tun, da ist der Wupperverband zuständig“, sagt er. Auf Menschen, die im Wald Feuer machen, sei er bislang nicht gestoßen. Was das Rauchen im Wald betrifft, so sei dies nicht nur verboten, wenn es gerade besonders trocken ist. „Diese Regelung gilt vielmehr vom 1. März bis zum 1. Oktober“, sagt er.

In allen 16 Regionalforstämtern in Nordrhein-Westfalen hat der Landesbetrieb Wald und Holz inzwischen eine Rufbereitschaft eingerichtet. Die Sorge ist wahrhaftig nicht unbegründet. So sind alleine im Altena, also im Märkischen Kreis, in der Nachbarschaft von Radevormwald, Mitte Juli nicht weniger als 10.000 Quadratmeter Wald abgebrannt.

Als Förster betrachtet Bernhard Priggel den Zustand der Bäume in seinem Revier mit Sorge. „Die Bäume stehen absolut unter großem Stress“, sagt er. Besonders die älteren Nadelbäume seien durch die Hitze gefährdet. Doch auch den Laubbäumen sehe man die Folgen der langen Dürre schon an. „Manche verlieren ihre Blätter, andere werden schon braun“, schildert Priggel die Situation.