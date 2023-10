Bergischer Geschichtsverein in Radevormwald Grabsteine sind Zeugen erschütternder Schicksale

Hier entdeckte der vor zehn Jahren nach Vogelsmühle zugezogene Parpart vier abgelegenen Grabsteine hinter einer hohen Hecke – die Bestatteten waren alle 1945 gestorben. Auf einem Stein waren drei ausländische Frauennamen aufgeführt: Maria Lubenzowa, Maria Serakurowa und Anne Polakowa. Über sie fand Parpart über Recherchen in Kirchenbüchern und Archiven heraus, dass sie Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion waren, die gemeinsam im Lager an der Bergstraße in Dahlhausen wohnten. Lubenzowa, 25 Jahre alt, starb, wie auch Serakurowa (23), am 10. März 1945 bei einem feindlichen Luftangriff auf das Remscheider Unternehmen Barmag, wo beide als Zwangsarbeiterinnen tätig waren. Beide wurden gemeinsam in einem Sarg beerdigt. Polakowa (19) starb zwei Tage danach, am Tag nach der Beerdigung der Freundinnen, laut Akten durch Selbstmord.