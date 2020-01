Evangelische Allianz in Radevormwald : „Gottes Influencerin“ kommt mit Poetry-Slam ins Rader Bürgerhaus

Evangelische Allianz in Radevormwald

Radevormwald Jana Highholder ist als Poetry-Slammerin auf deutschen Bühnen unterwegs. Sie fasziniert, wenn sie sich wortgewaltig Gedanken über das Leben und den Glauben an Jesus macht.

„Gottes Influencerin“ kommt nach Radevormwald. So nennt sich Jana Highholder, 21-jährige Medizinstudentin aus Münster, wenn sie als Poetry-Slammerin auf deutschen Bühnen unterwegs ist und mit wortgewaltigen Gedanken über das Leben und den Glauben an Jesus ihre Zuhörer fasziniert.

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat sie als Gesicht des YouTube-Kanals „Jana glaubt“ engagiert, wo sie ganz offen über ihren Glauben und dessen direkten Bezug zu ihrem Leben spricht. Gerade jungen Leuten versteht sie so authentisch zu vermitteln, dass der Glaube an Gott und die frohe Botschaft von Jesus Christus nichts von gestern, sondern topaktuell ist.